Mercato - ASSE : PSG, Aouchiche... Mbappe tente de jouer un sale coup à Puel !

Publié le 7 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Adil Aouchiche est la grande priorité de Claude Puel à l'ASSE, Kylian Mbappé tente une nouvelle fois de le convaincre de signer son premier contrat professionnel au PSG.

Claude Puel a les idées claires pour cet été. En effet, l'entraîneur de l'ASSE souhaite rajeunir de manière globale son effectif et pour cela, sa grande priorité se nomme Adil Aouchiche. Le jeune milieu de terrain n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG et les Verts ont flairé la bonne affaire en passant à l'action pour le convaincre de rejoindre le club du Forez. Adil Aouchiche aurait même passé sa visite médicale à Saint-Etienne. Mais Kylian Mbappé tente de mettre son grain de sel dans ce dossier.

«Signe le contrat !!!!!!»