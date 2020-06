Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, un avenir plus que jamais incertain

Publié le 7 juin 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 7 juin 2020 à 18h31

Lié au PSG jusqu'à la fin de la saison, Thiago Silva tarde à trouver un accord avec Leonardo pour sa prolongation. Ce qui pourrait entraîner son départ dans les semaines à venir...

Plus que jamais, l'avenir de Thiago Silva s'inscrit en pointillé. Alors qu'il fêtera ses 36 ans en septembre prochain, l'international auriverde voit son bail avec le PSG arriver à expiration, et son départ semblait acté il y a encore quelques mois. Mais la crise du coronavirus est passée par là, et celle-ci a obligé Leonardo à revoir ses plans. Alors que l'Italo-brésilien privilégie plutôt l'arrivée de latéraux et de milieux, Alex Telles et Sergej Milinkovic-Savic étant les priorités selon les informations du 10 Sport , Thiago Silva pourrait finalement rester dans la capitale. Comme vous l'a révélé en exclusivité le10sport.com le 15 avril dernier, Leonardo a changé de stratégie concernant le capitaine du PSG en lui proposant une offre d'une année, plus une en option. Mais depuis, les deux parties n'ont trouvé aucun accord...

Un avenir au PSG loin d'être assuré

Alors que Thiago Silva et son entourage militent depuis plusieurs mois dans les médias en faveur d'une prolongation au PSG, celle-ci ne se fera pas à n'importe quelle condition. Foot Mercato expliquait en effet ce samedi que Leonardo n'envisage pas d'offrir un salaire à Thiago Silva similaire à celui qu'il perçoit aujourd'hui. Ce qui ne serait pas au goût du Brésilien. Les deux parties sont donc encore loin d'un accord actuellement, et cela pourrait profiter à d'autres écuries.

Des retrouvailles avec Milan AC... ou avec Ancelotti à Everton

Du côté de l'AC Milan, on surveille attentivement la situation de Thiago Silva dans la capitale. Tuttosport révélait dernièrement que le club italien avait déjà échangé avec les proches du défenseur, dont les demandes sont toutefois jugées également trop élevées. Si Paulo Tonietto assure au contraire qu'il n'y a « aucun contact » avec le club rossonero, l'agent du Parisien précise néanmoins que la Serie A « pourrait être une opportunité pour l'avenir ». Mais il n'y a pas qu'en Italie que Thiago Silva a la cote, puisque Foot Mercato ajoutait samedi que Carlo Ancelotti avait déjà échangé avec son ancien joueur afin d'évoquer une arrivée à Everton.

