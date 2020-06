Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait jeté son dévolu sur ce crack de l'Ajax Amsterdam !

Publié le 7 juin 2020 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG sera en quête de latéraux cet été, Thomas Tuchel aurait craqué pour Sergiño Dest, le jeune latéral droit américain de l’Ajax Amsterdam annoncé sur les tablettes du Bayern Munich et du FC Barcelone.

L’un des grands chantiers du PSG au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts sera de se renforcer au niveau les latéraux. Côté gauche, Layvin Kurzawa arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison en cours et devrait selon toute vraisemblance quitter le club de la capitale. Pour compenser son départ, Leonardo a décidé de jeter son dévolu sur Alex Telles, bien que la concurrence soit rude dans ce dossier puisque Chelsea et Manchester City sont également sur ses traces comme le10sport.com vous l’a révélé. Côté droit, la situation de Thomas Meunier est similaire à celle de Layvin Kurzawa, et le Belge devrait lui-aussi quitter le PSG lorsque l’exercice 2019/2020 s’achèvera. Les champions de Ligue 1 vont là-aussi devoir se lancer en quête de son remplaçant, et il se pourrait que Thomas Tuchel ait d’ores et déjà tranché la question.

Thomas Tuchel aurait déjà cherché à contacter l’entourage de Sergiño Dest !