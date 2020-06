Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic aurait recalé un concurrent de Leonardo !

Publié le 7 juin 2020 à 16h15 par A.D.

Sondé par Chelsea, Miralem Pjanic aurait refusé un départ dans le club londonien. Malgré tout, Frank Lampard, le coach des Blues, n'aurait pas oublié l'idée de recruter le milieu de la Juventus.

Très performant sous les couleurs de la Juventus, l'international bosnien a tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, et en particulier du PSG, du FC Barcelone et de Chelsea. Pour obtenir gain de cause, le Barça voudrait se servir d'Arthur Melo. De son côté, le club parisien songerait à utiliser Leandro Paredes ou encore Julian Draxler, comme l'a révélé Tuttosport ce dimanche matin. Enfin, Chelsea voudrait toujours échanger Miralem Pjanic avec Jorginho, et ce malgré le refus de l'ancien de l'OL de rejoindre les Blues .

Miralem Pjanic aurait répondu «non merci» à Chelsea, mais...