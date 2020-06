Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, ter Stegen… Le Barça s’est fixé une grande priorité !

Publié le 7 juin 2020 à 11h30 par H.G.

Alors que plusieurs de ses cadres verront leur contrat expirer en 2022, voire en 2021 pour Lionel Messi, le FC Barcelone aurait fixé pour grande priorité de prolonger les bails de quatre d’entre-eux. Y compris évidemment celui de La Pulga.

Si le FC Barcelone souhaiterait se lancer dans un grand plan de renouvellement de son effectif cet été, en ayant notamment pour cibles Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le club catalan n’en oublierait pas non plus son effectif actuel. Un effectif au sein duquel aucun joueur ne voit son contrat aller plus loin qu’en juin 2024 pour l’heure, ce qui est un court laps de temps dans le football. Par conséquent, la direction du Barça aurait lancé de grandes manoeuvres pour prolonger certains de ses cadres. Ces dernières semaines, il a ainsi souvent été annoncé que les Blaugrana travaillaient d’arrache-pied afin de renouveler le contrat de Lionel Messi qui prendra fin en 2021, tout comme celui de Marc André ter Stegen qui arrivera à terme en juin 2022. Cependant, les deux piliers de l’écurie catalane seraient loin d’être les seuls joueurs vus comme des éléments prioritaires à prolonger dans les mois à venir par le board du FC Barcelone.

Les travaux de renouvellement se concentreraient sur Messi, ter Stegen, Semedo et Ansu Fati !