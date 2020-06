Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur les intentions de Messi pour son avenir !

Publié le 6 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Josep Maria Bartomeu cherchera prochainement à boucler la prolongation de Lionel Messi, la star du FC Barcelone ne serait, elle, pas si pressée que cela.

Lionel Messi fait frémir le FC Barcelone. À 32 ans, l’Argentin a encore démontré cette année qu’il restait l’élément indispensable du club au fil des saisons. Comptant 24 réalisations et 16 passes décisives sur l’exercice 2019-2020, La Pulga continue de porter le club catalan sur ses épaules. Alors qu’il vient de remporter son sixième Ballon d’Or, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone pourrait toutefois bien vivre ses derniers mois au Camp Nou. En effet, le contrat de l’Argentin expirera en juin 2021. Ce qui signifie que dès janvier prochain, Lionel Messi pourra négocier avec n’importe quel autre club pour quitter le FC Barcelone librement. De quoi inquiéter les dirigeants du club catalan.

Messi pas pressé de prolonger