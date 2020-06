Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions importantes sur la prolongation de Lionel Messi !

Publié le 5 juin 2020 à 16h00 par T.M.

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone va prochainement se pencher sur la question de la prolongation de Lionel Messi. Un dossier qui devrait toutefois être très long à boucler pour le club catalan.

Du côté du FC Barcelone, on peut souffler, Lionel Messi ne partira pas cet été. Alors qu’une clause dans son contrat lui donnait la possibilité d’aller voir ailleurs s’il en avait envie, l’Argentin ne devrait pas activer cette option. Une bonne nouvelle pour le club catalan, qui n’en reste pas moins inquiet pour l’avenir de La Pulga. En effet, Messi n’a plus qu’une année de contrat et il va ainsi falloir se pencher sur la question de sa prolongation. Josep Maria Bartomeu devrait d’ailleurs prendre les choses en main. Selon les dernières informations de la Cadena Cope , des discussions devraient débuter à partir de la semaine prochaine.

Une simple prise de contact ?