Mercato - PSG : Thomas Tuchel déjà distancé pour l’une de ses priorités ?

Publié le 7 juin 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergiño Dest, il se pourrait que la partie soit déjà perdue pour le club de la capitale dans la mesure où le jeune latéral droit de l’Ajax Amsterdam donnerait sa préférence à une autre écurie.

Arrivant au terme de son contrat à la fin de la saison en cours, Thomas Meunier devrait vraisemblablement quitter le PSG. Cela ne laissera d’autre choix au club de la capitale de recruter un nouveau latéral droit pour compenser son départ. Dans cette optique, le club de la capitale serait intéressé par la perspective de recruter Sergiño Dest, son profil plaisant tout particulièrement à Thomas Tuchel. L’Ajax Amsterdam serait disposé à accorder un bon de sortie à son jeune international américain de 19 ans, chose qui aurait éveillé l’intérêt de nombreux clubs européens parmi lesquels figureraient le Bayern Munich et le FC Barcelone. Seulement voilà, si une grande bataille pour arracher la signature de Sergiño Dest semble se profiler, il se pourrait que le principal intéressé ait d’ores et déjà fait son choix.

Sergiño Dest préférerait rejoindre le Bayern Munich !