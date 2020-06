Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt devrait relancer le recrutement estival de l'OM !

Publié le 7 juin 2020 à 22h45 par B.C.

Alors que l'OM était contraint de trouver jusqu'à 60M€ sur le marché cet été, Frank McCourt serait prêt à réinjecter de l'argent dans les caisses du club.

En proie à des difficultés financières, l'OM est obligé de vendre cet été pour renflouer ses caisses, et cela risque de freiner certains dossiers activés par le club. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport , cela concerne notamment M'Baye Niang. L'attaquant du Stade Rennais plaît effectivement à l'OM et à André Villas-Boas, mais l'état de ses finances phocéen oblige le club à attendre. Pourtant, le CFC a annoncé ce dimanche soir que le transfert de l'attaquant rennais était proche d'être bouclé pour un montant total avoisinant 20M€, et Frank McCourt aurait joué un rôle majeur.

McCourt pourrait injecter entre 30 et 40M€ dans les caisses