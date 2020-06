Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Pas d’offre ni de coup de fil pour Mbaye Niang !

Publié le 6 juin 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Malgré les différentes informations qui circulent autour du dossier Mbaye Niang, l’OM n’a rien mis en place pour le moment pour l’attaquant rennais. Voici nos informations.

La piste Mbaye Niang alimente la rubrique mercato de l’OM depuis plus d’une semaine. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait la priorité d’André Villas-Boas, qui souhaite l’arrivée d’un nouvel atout offensif pour la saison prochaine et le retour du club en Ligue des Champions. Plusieurs de nos confrères ont par ailleurs évoqué des contacts entre Villas-Boas et le joueur de même qu’une offre de contrat à destination de Niang (un bail de 5 ans). D’après nos informations, l’OM n’a rien commencé dans ce dossier et André Villas-Boas n’a jamais parlé au joueur.

L’OM est intéressé mais...

S’il est exact d’affirmer que l’OM s’intéresse à Mbaye Niang, il est aussi vrai qu’André Villas-Boas apprécie le joueur et ses qualités techniques. Sur les tablettes d’Andoni Zubizarreta ces derniers mois, Mbaye Niang était une cible privilégiée du technicien espagnol, qui l’aime beaucoup. Pour autant, AVB n’a jamais échangé avec le joueur jusqu’à maintenant. Quant à l’existence d’une offre, elle est totalement infondée. L’OM n’a même pas entamé le début d’une discussion avec les représentants du joueur donc... De plus, entre les attentes financières de Rennes, qui n’écoutera aucune proposition inférieure à 20 millions d’euros, et le salaire de Mbaye Niang, il est totalement impossible que l’OM puisse envisager quoi que ce soit en l’état actuel des choses. La santé financière de l’écurie phocéenne ne permet pas au club de pouvoir se positionner sur de nombreux dossiers. A commencer par celui-ci. La piste Mbaye Niang pourra devenir concrète quand l’OM aura vendu plusieurs de ses joueurs et fait entrer des sous dans la machine pour pouvoir la remettre à l’équilibre. D’ici là, il ne se passera rien du côté des arrivées. Même un joueur libre de tout contrat peut poser souci à l’OM, dans l’incapacité de pouvoir grossir sa masse salariale ou de proposer une prime à la signature...