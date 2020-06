Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thomas Meunier débloquée par le FC Barcelone ?

Publié le 6 juin 2020 à 15h45 par La rédaction

Pleinement concentré sur les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le FC Barcelone pourrait laisser le champ libre au PSG dans un dossier commun.

Le FC Barcelone fait déjà beaucoup parler de lui alors que le mercato n’est pas encore ouvert. Et les dirigeants du club catalan s’attaquent à plusieurs gros dossiers, notamment Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. L’attaquant de l’Inter Milan est la priorité des Blaugrana pour renforcer le secteur offensif et succéder à Luis Suarez. Mais les Milanais se montrent durs en négociations. Mais l’Argentin ne pourrait finalement rejoindre l’Espagne qu’en septembre prochain. Le FC Barcelone tenterait également d’attirer Miralem Pjanic en proposant plusieurs de ses joueurs dans un échange avec la Juventus. Mais les discussions peinent à aboutir et aucun accord entre les deux clubs n'a été trouvé pour le milieu de terrain.

Le Barça en oublie Sergiño Dest