Mercato - OM : C’est encore loin d’être gagné pour Olivier Pickeu…

Publié le 6 juin 2020 à 15h15 par La rédaction

Toujours à la recherche du remplaçant d’Andoni Zubizarreta, la direction olympienne paraît être dans l’impasse. Olivier Pickeu n’aurait jamais rencontré Jacques-Henri Eyraud, même s’il serait bien en contact avec l’OM.

La recherche d’un « Head of football » est le dossier chaud à l’OM. Avant de pouvoir se pencher sérieusement sur le mercato estival, le club phocéen doit trouver le successeur d’Andoni Zubizarretta. Le projet de Frank McCourt pourra alors réellement entrer dans la phase 2. Une personne sera recrutée pour gérer le sportif et celle-ci aura des fonctions élargies comme l’avait expliqué le président marseillais Jacques-Henri Eyraud. Et un nom se démarque des autres ces derniers jours : Olivier Pickeu. La piste menant à l’ancien manager du SCO d'Angers a pris de l'ampleur. Même si les discussions avec la présidence de l'OM semblent être particulières…

« Pickeu n’a jamais rencontré Eyraud »