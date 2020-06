Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti inclus dans une opération colossale... par Allegri ?

Publié le 8 juin 2020 à 9h15 par A.M.

Priorité de Leonardo dans le cas où Thomas Tuchel ne serait pas conservé, Massimiliano Allegri aurait déjà une idée derrière la tête concernant ses désirs en matière de mercato. Et Marco Verratti pourrait en faire les frais. Explications.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces derniers jours, l'ombre de Massimiliano Allegri plane toujours au dessus de la tête de Thomas Tuchel. Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2021, le technicien allemand semble avoir plusieurs désaccords avec Leonardo, notamment en terme de recrutement. Une situation qui jette un froid sur l'avenir de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et qui relance la piste menant à Massimiliano Allegri, la priorité de Leonardo pour s'asseoir sur le banc du PSG. Les deux hommes se sont déjà parlés à plusieurs reprises comme nous vous le dévoilions en décembre dernier. Et visiblement, le technicien italien aurait déjà des idées en tête pour le mercato du PSG.

Allegri pourrait réclamer un échange Verratti-Pjanic