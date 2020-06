Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est mal embarqué pour Pjanic…

Publié le 8 juin 2020 à 1h15 par Th.B.

Leonardo scrute le marché des transferts ces dernières semaines afin de dénicher un milieu de terrain pour la saison prochaine. Et alors que Miralem Pjanic figure dans les petits papiers du PSG, le club de la capitale n’aurait aucune chance de mener à bien cette opération.

Et si le nouveau milieu de terrain du PSG se nommait… Miralem Pjanic ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en avril dernier, les premières discussions entre Leonardo et Fali Ramadani ont eu lieu concernant l’éventuel transfert de Pjanic cet été. Le joueur de la Juventus a depuis été lié à Chelsea et surtout au FC Barcelone. Le Barça mènerait la danse dans cette course à la signature. Cependant, Leonardo attendrait un signe de la part de Pjanic, afin de tenter sa chance bien que le directeur sportif du PSG ait activé bien d’autres options.

Pjanic déterminé à rejoindre le Barça, mais…