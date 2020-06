Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo attendrait un signe de Miralem Pjanic !

Publié le 7 juin 2020 à 12h45 par A.D.

Pour renforcer l'entre jeu du PSG, Leonardo verrait d'un bon oeil le recrutement de Miralem Pjanic. Alors que le milieu de la Juventus favoriserait le FC Barcelone, le directeur sportif parisien attendrait toujours son feu vert.

Leonardo ne lâcherait rien pour Miralem Pjanic. Pour apporter du sang neuf au milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait recruter l'international bosnien. Problème, le club parisien aurait un concurrent de taille sur ce dossier : le FC Barcelone. En effet, comme l'a précisé Adis Junuzovic, Miralem Pjanic rêve de porter le maillot blaugrana : « Jouer au Barça a toujours été un rêve pour Pjanic. Il ne manque pas un match du FC Barcelone, car il est totalement amoureux de son merveilleux style de jeu et de la philosophie du club. Mire a le niveau pour jouer dans n'importe quel club de la planète » , a confié dernièrement l'ami du Turinois à Sport . Ce dimanche, Tuttosport a confirmé la tendance.

Leonardo attendrait le feu vert de Miralem Pjanic