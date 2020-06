Mercato : Kylian Mbappé ou Jadon Sancho, qui est le meilleur ?

Foot - Mercato - PSG

7 juin 2020

Véritables icônes et représentants de la jeunesse dorée du football, Kylian Mbappé et Jadon Sancho régalent avec leurs clubs respectifs, au point que toute l’Europe s’arrache leurs services. Mais lequel des deux est le meilleur ?

Le premier a misé sur la stabilité, en prenant le temps de passer professionnel à l’AS Monaco, son club formateur, avant de partir à Paris pour la trajectoire qu’on lui connaît. Le deuxième a fait parler son ambition et son caractère pour quitter Manchester City, où il n’a jamais eu sa chance, pour exploser et affoler les compteurs à Dortmund, en Bundesliga. Kylian Mbappé, et Jadon Sancho. Deux nouvelles stars du football mondial, que les plus grands clubs s’arrachent déjà à prix d’or. Les deux sont des joueurs offensifs, très rapides, très techniques, dotés d’un sang-froid hors du commun devant le but. Des profils assez similaires à première vue... Mais lequel des deux est le meilleur ?

Jadon Sancho : la polyvalence pour l’excellence

International anglais, Jadon Sancho a brûlé les étapes dans sa jeune carrière. Formé à Watford, il quitte les Hornets pour rejoindre la grande écurie de Manchester City en 2015. Là-bas, il termine sa formation, puis s’impatiente. L’un des plus grands talents de sa génération n’aura jamais sa chance avec Manchester City. Alors plein d’ambition, il part au clash avec ses dirigeants, et part en direction Dortmund en 2017. Là-bas, le jeune anglais explose, envoie de nombreux joueurs importants sur le banc, permet au Borussia de rivaliser pendant de longs mois avec le Bayern Munich pour le titre de champion d’Allemagne, et s’est offert le statut de crack international et de superstar à seulement 20 ans. Très rapide, technique et doté d’un sang-froid exceptionnel devant le but, Sancho dispose pourtant d’un caractère bien trempé, qui lui a déjà valu quelques clashs avec bon nombre de ses dirigeants tout au long de sa jeune carrière. Il a déjà connu trois clubs dans sa carrière, et bientôt un quatrième, lui qui est annoncé sur le départ pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé : la stabilité et la maturité

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est sûrement le crack le plus mature du football mondial. Très impressionnant par sa maturité et ses qualités footballistiques et humaines, Mbappé a été formé à Bondy, avant de rejoindre l’AS Monaco en 2013, alors qu’il avait 15 ans. Là-bas, il régale en équipe de jeunes, et finit par intégrer l’effectif professionnel monégasque en mars 2016. C’est alors qu’il réalise un coup de maître lors de la saison 2016- 2017, en reléguant Valère Germain, alors joueur important aux côtés de Radamel Falcao, sur le banc des remplaçants, en emmenant l’AS Monaco jusqu’en demi-finales de Ligue des Champions (perdue face à la Juvents) puis jusqu’au titre de champion de France. Après quoi, le PSG veut tout de suite le faire signer avant que d’autres clubs ne leur arrachent, et il est prêté un an avec option d’achat du côté de Paris. Après une saison très réussie, qui le voit devenir champion de France et champion du Monde avec l’équipe de France en Russie, il signe définitivement au PSG, avant de devenir le crack que tout le monde s’arrache, au point que le Real Madrid de Zinedine Zidane tente tout pour le recruter pour la saison prochaine. D’un profil très similaire à celui de Jadon Sancho, Mbappé est pourtant un exemple de stabilité et de maturité, à son jeune âge. Déjà impressionnant, que ce soit techniquement ou mentalement, le joueur du PSG a tout pour devenir le Ballon d’Or dans les années à venir. Déjà très important dans l’effectif parisien et en Equipe de France, Kylian Mbappé semble être le meilleur des deux de par sa maturité et sa qualité footballistique. Reste à savoir si ces derniers arriveront à s’imposer dans leur futur club, et surtout s’ils ne seront pas freinés de leur blessure...