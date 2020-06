Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce sur le dossier Tonali !

Publié le 8 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

Courtisé par de nombreuses écuries européennes dont la Juventus et le PSG, Sandro Tonali, espoir de Brescia, est promis à bel avenir. Son entraîneur a évoqué son avenir.

Seule satisfaction du côté de Brescia qui devrait descendre en Serie B, Sandro Tonali (20 ans) commence déjà à faire parler de lui. Déjà appelé en sélection par Roberto Mancini, le milieu défensif italien ne cesse d'impressionner. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues où certains cadors européens dont le PSG seraient venus aux renseignements. Leonardo apprécierait beaucoup le jeune espoir italien qui ferait partie de la short-list du directeur sportif du PSG. Malheureusement, l'Inter Milan semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier....

“Il n’a pas de limites”