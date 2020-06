Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane tient sa priorité pour la succession de Sergio Ramos !

Publié le 8 juin 2020 à 16h00 par A.M.

En quête de renforts défensifs, notamment pour préparer la succession de Sergio Ramos à moyen terme, Zinedine Zidane semble avoir jeté son dévolu sur Dayot Upamecano, sa priorité à ce poste.

Bien que le Real Madrid soit obnubilé par le recrutement des plus grands talents offensifs du continent, à l'image de Jadon Sancho, Kylian Mbappé, Kai Havertz ou encore Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane n'en oublie pas sa défense. Et pour cause, Sergio Ramos du haut de ses 34 ans ne représente plus l'avenir du club merengue , d'autant plus que son contrat prend fin en juin 2021. Par conséquent, la succession du capitaine madrilène se précise et Zinedine Zidane tient sa priorité : Dayot Upamecano.

Upamecano la priorité de Zidane, mais...