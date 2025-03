Départ du Qatar : «C’est indécent», le PSG se fait fracasser !

Thomas Bourseau

Le PSG a toujours été lié au Parc des princes. Cependant, à l'instant T et depuis l'annonce du président Nasser Al-Khelaïfi du départ du stade à l'automne dernier, un déménagement est de mise dans les années à venir en raison d'un désaccord avec la Mairie de Paris sur le rachat du temple du club parisien. La Maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est longuement confiée sur la question sur France Télévisions.

Après des mois de discussions infructueuses, Nasser Al-Khelaïfi annonçait en novembre à RMC que le PSG allait quitter son temple de toujours : le Parc des Princes. En effet, la Mairie de Paris refuse de céder les droits du stade aux propriétaires qataris du Paris Saint-Germain. De quoi déchaîner les passions et de multiplier les rumeurs de déménagement et notamment du côté de Ris-Orangis pour la construction du nouveau stade.

Mohamed Salah : Du jamais vu au PSG !

➡️ https://t.co/FUm9nqNC6b pic.twitter.com/orwWPOqQM2 — le10sport (@le10sport) March 15, 2025

«Accepter une offre de vente du Parc à 38M€, c’est spolier les Parisiens»

Anne Hidalgo était l'invitée de C à vous, émission de France Télévisions. La Maire de Paris a remis les points sur les i en évoquant une offre ridicule de la part du PSG.

« D’abord, j’aime mon équipe, j’aime le PSG. Deuxièmement, vendre le Parc des Princes ce n’est pas possible, parce que c’est un bien extrêmement important, on était rentré dans une discussion. Accepter une offre de vente du Parc à 38M€, c’est spolier les Parisiens, c’est vous mettre dans une difficulté majeure parce que c’est indécent, c’est totalement indécent, et à partir du moment où on était dans un écart de prix aussi important, il est hors de question pour moi de spolier les biens des Parisiens. À partir de là, il y a d’autres solutions qui sont d’ailleurs utilisées par d’autres clubs dans le monde, ce qu’on appelle le bail emphytéotique de très longue durée qui permet à un club d’avoir dans son modèle économie la possibilité de valoriser ».

«Je lui ai dit qu’on ne vendrait pas mais que la place du PSG était bien au Parc des Princes»

Toutefois, quand bien même un accord n'a pas pu être trouvé entre les parties concernées, Anne Hidalgo espère bien que les décideurs qataris du PSG reviendront sur leur décision et resteront au Parc des princes.

« Evidemment, le Parc ne peut pas passer à 80.000 personnes, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que techniquement, ce n’est pas possible. Il est construit en partie sur le périphérique et donc c’est très compliqué. En revanche, il y a une possibilité d’augmenter le nombre de places. J’entends depuis longtemps ce que dit le président du club, et je lui ai dit qu’on ne vendrait pas mais que la place du PSG était bien au Parc des Princes. Vous dites que les supporters ne sont pas d’accord, mais ils ne sont pas d’accord avec la décision de départ du club. Ils sont d’accord, pour beaucoup d’entre eux, avec ma décision de ne pas vendre le Parc des Princes. Ce n’est pas un bien personnel, je dois répondre à un certain nombre de règles et on ne vend pas un bien de la ville en le bradant, ça n’existe pas. Il faut juste revenir à des choses absolument plus raisonnables. La place du PSG est dans son Parc des Princes historique, il a toute sa place, et les moyens existent pour qu’il y reste ».