Signature de Chevalier : Grosse annonce du PSG !

Annoncé avec insistance sur les traces de Lucas Chevalier, le PSG envisage-t-il sérieusement de changer de gardien lors du prochain mercato estival ? L'agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, avoue en avoir discuté de vive voix avec les dirigeants du PSG. Et leur réponse a été assez claire...

Le PSG est-il vraiment en train de préparer un gros changement de gardien en coulisses ? Le contrat de Gianluigi Donnarumma (26 ans) court jusqu'en 2026, et un profil est évoqué avec insistance depuis plusieurs mois pour venir lui succéder : Lucas Chevalier (23 ans). Le portier du LOSC, qui continue de monter en puissance avec notamment de belles prestations en Ligue des Champions cette saison, serait la priorité absolue du PSG pour remplacer Donnarumma.

Donnarumma négocie avec le PSG !

Mais dans un entretien accordé à L'EQUIPE, l'agent de Gianluigi Donnarumma jette un sérieux coup de froid sur la piste Chevalier au PSG en évoquant une prolongation de contrat pour l'international italien : « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution », confie Enzo Raiola.

« Quand on aura signé, toutes ces rumeurs s'éteindront »

Et il poursuit en évoquant, sans le nommer, le dossier Lucas Chevalier au PSG : « La signature d’un nouveau gardien ? Sur ce point, les dirigeants ont été clairs : quand on aura signé, toutes ces rumeurs s'éteindront toutes seules.Il n'y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c'est de prolonger à Paris », affirme Raiola. La direction du PSG semble donc avoir assuré au clan Donnarumma qu'elle ne tenterait rien avec Lucas Chevalier cet été.