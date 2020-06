Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane ouvre la porte à une destination !

Publié le 8 juin 2020 à 13h00 par A.D.

Prêté à Arsenal, Dani Ceballos devrait faire son retour au Real Madrid avant de, peut-être, s'envoler vers d'autres horizons. Le milieu de terrain de 23 ans s'est livré sur son avenir et a évoqué un possible retour au Betis.

Quelle maillot portera Dani Ceballos la saison prochaine ? Prêté à Arsenal cette saison, le milieu de terrain de 23 ans ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Gunners . Dani Ceballos devrait donc retrouver le Real Madrid dans les prochains mois avant de, peut-être, retrouver une nouvelle équipe en vue des échéances internationales de l'été 2021. Lors d'un entretien accordé à Canal Sur Radio , Dani Ceballos a annoncé la couleur pour son avenir et s'est positionné sur un potentiel retour au Betis.

«Je ne nierai pas que le Betis est mon équipe»