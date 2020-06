Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 8 juin 2020 à 15h45 par G.d.S.S. mis à jour le 8 juin 2020 à 15h47

Alors qu’il semblait bien parti pour quitter librement le PSG en fin de saison et s’engager avec l’ASSE, Adil Aouchiche devrait finalement signer un nouveau contrat avec son club formateur pour rejoindre les Verts en prêt.

Avec Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa, les joueurs arrivant en fin de contrat en manquent pas au sein du PSG. Mais certains jeunes sont également concernés par cette tendance puisqu’ils arrivent au terme de leur bail aspirant et n’ont toujours pas signé professionnel. C’est le cas de Tanguy Kouassi, mais également de son coéquipier Adil Aouchiche qui a été annoncé tout proche d’une arrivée gratuite à l’ASSE. Mais finalement, ce dossier chaud du moment au PSG pourrait être relancé…

Aouchiche pourrait prolonger… et débarquer en prêt à l’ASSE !