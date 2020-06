Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud va laisser filer deux très jolis coups...

Publié le 8 juin 2020 à 15h15 par A.M.

Compte tenu de la situation économique de l'Olympique de Marseille, le recrutement du club phocéen devrait être axé sur des pistes peu onéreuses. Mais alors que l'OM semblait s'être positionné sur des révélations de Ligue 2, Lens et Lorient auraient dégainé plus rapidement.

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille s'annonce rythmé par les ventes. La situation économique du club phocéen contraint la direction olympienne à vendre massivement afin de renflouer ses caisses, mais dans le même temps, l'OM compte se renforcer afin de ne pas faire de la figuration sur la scène européenne pour son retour en Ligue des Champions. Et bien que la priorité d'André Villas-Boas reste M'Baye Niang, l'OM prospecte également en Ligue 2 sur un marché qui semble plus en adéquation avec ses moyens financiers actuels.

L'OM devancé pour Grbic et Diarra ?