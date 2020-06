Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau départ bientôt acté par Puel ?

Publié le 8 juin 2020 à 7h00 par D.M.

A en croire le journaliste Manu Lonjon, Franck Honorat pourrait quitter le Forez lors du prochain mercato. Lorient et Brest auraient coché le nom du joueur de l’ASSE et formulé plusieurs offres ces dernières heures.

Le dernier mercato hivernal aurait pu marquer la fin de l’aventure stéphanoise pour Franck Honorat. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 13 février dernier, le FC Lorient, Caen, Clermont ou encore Lens avaient coché son nom, mais l’ailier de 23 ans avait pris la décision de rester à l’ASSE pour essayer de s’y imposer. Mais alors que le mercato estival approche à grands pas, l’avenir de Franck Honorat fait de nouveau parler. A en croire le journaliste Manu Lonjon, Lorient et Brest voudraient s'attacher les services du joueur de l'ASSE et auraient d’ores et déjà formulé des offres pour tenter de se l'offrir

« La tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat »