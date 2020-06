Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès fracasse Claude Puel !

Publié le 8 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter la situation de Claude Puel à l'ASSE, Pierre Ménès s'interroge sur le fait que le Verts aient donné les pleins pouvoirs au techniciens français.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'AS Saint-Etienne afin de remplacer Ghislain Printant, Claude Puel a rapidement affiché son intention de tourner la page avec la stratégie mise en place par son prédécesseur. Ainsi, l'ancien entraîneur de l'OL a obtenu les pleins pouvoirs à l'ASSE et a lancé son plan pour cet été qui consiste en un rajeunissement global de son groupe en recrutant de jeunes joueurs tout en se séparant de plusieurs cadres. Une situation que Pierre Ménès a du mal à accepter.

«Le mec est là depuis 6 mois et on n'a pas vu grand chose, pour ne pas dire rien»