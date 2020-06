Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour d'Odegaard se complique pour Zidane !

Publié le 8 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à la Real Sociedad, Martin Odegaard aurait fait en sorte de rester une saison de plus à Saint-Sébastien malgré l'intérêt de Zidane.

Auteur d’une saison pleine avec la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait bien retourner au Real Madrid à la fin de son prêt. Mais la pépite norvégienne a-t-elle vraiment une carte à joueur dans l’entrejeu déjà bien rempli de Zinédine Zidane ? Entre Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde et même Isco, le milieu de terrain de 21 ans pourrait avoir une grande difficulté à se frayer un chemin. Ainsi, Odegaard aurait pris une grande décision quant à son avenir.

Un accord verbal trouvé avec la Real Sociedad !