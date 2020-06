Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un autre cador européen passe à l’action pour van de Beek !

Publié le 7 juin 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il est dans le viseur du Real Madrid depuis l’été dernier, Donny van de Beek aurait vu une grande écurie de Premier League s'activer pour tenter d’arracher sa signature.

Aux côtés de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, Donny van de Beek a été l’un des grands artisans de la saison historique de l’Ajax Amsterdam en 2018/2019, soldée par un doublé sur la scène nationale des Pays-Bas et une demi-finale de Ligue des Champions. Et si ses deux compères sont respectivement partis au FC Barcelone et à la Juventus l’été dernier, le milieu de 23 ans a de son côté choisi de rester une saison supplémentaire au sein de son club formateur. Cependant, l’été 2020 devrait sonner le grand départ de Donny van de Beek, lui qui était déjà prêt il y a un an à franchir le pas en rejoignant un club d’envergure. Ciblé par le Real Madrid l’été passé, l’international néerlandais est toujours dans les plans des Merengue comme le10sport.com vous l’a annoncé le 25 mai dernier. Zinedine Zidane, qui le voit comme un plan B à Paul Pogba, a lui-même appelé le joueur pour lui faire part de son intérêt et échanger avec lui, tandis qu’il figure également sur les tablettes d’Everton et de Newcastle.

Manchester United discuterait avec les agents de van de Beek !

Seulement voilà, les Toffees et les Magpies pourraient bien ne pas être les deux seules écuries de Premier League intéressées par la perspective d’accueillir Donny van de Beek. En effet, d’après les informations de Nicolo Schira, Manchester United serait également entré dans la course à la signature du milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam. Les pensionnaires d’Old Trafford seraient même passés à l’action de manière concrète en ouvrant des discussions avec ses représentants. Reste à savoir si cette tentative des Red Devils s'avérera fructueuse, Donny van de Beek n’ayant jamais caché qu’il était très flatté de l’intérêt du Real Madrid à son égard. Affaire à suivre…