Mercato - Real Madrid : Cette sortie fracassante sur l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 6 juin 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez estime que le Real Madrid ne se séparera pas d’Eden Hazard, dont la saison a été minée par les blessures.

Recruté par le Real Madrid en juin 2019, pour 100M€ et après un sacre avec Chelsea en Europa League, Eden Hazard a éprouvé les pires difficultés pour sa première année chez les Merengue . Sur le flanc suite à plusieurs blessures, l'international belge aura donc connu une saison, dont la reprise est programmée d'ici quelques jours, en dents de scie. Et si le Real Madrid se séparait d'Hazard ? Interrogé par beIN SPORTS , Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges , est formel concernant l'avenir de son capitaine.

« Hazard ? Je ne pense pas que le Real Madrid décidera un jour de passer à autre chose »