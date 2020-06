Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le prochain club d’Osimhen devrait être…

Publié le 6 juin 2020 à 23h00 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la suite des opérations pour Victor Osimhen, Osita Okolo a évoqué un transfert du buteur du LOSC au Napoli. Mais au final, la décision reviendra au Nigérian.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. En attestent les informations divulguées par le10sport.com et à en croire les rumeurs circulant dans la presse, Victor Osimhen aurait de fortes chances de quitter le LOSC cet été, soit un an après son arrivée dans le Nord, afin de s’engager avec le Napoli. Et ce n’est pas l’agent du principal intéressé qui dira le contraire. Naples serait une possibilité parmi tant d’autres, mais le club napolitain plaît particulièrement à Osimhen et à Osita Okoko.

« Naples est peut-être la bonne destination, mais… »