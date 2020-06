Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Victor Osimhen sort du silence pour son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 17h30 par B.C.

Annoncé sur le départ, Victor Osimhen a décidé de mettre les choses au clair concernant son avenir.

Le LOSC a rapidement oublié Nicolas Pépé avec l'arrivée de Victor Osimhen. Repéré par Luis Campos et recruté l'été dernier pour seulement 12M€ par le club lillois, l'attaquant nigérien a brillé pour sa première année en France (18 buts, 6 réalisations en 38 apparitions) et suscite naturellement des convoitises. Alors que le LOSC est connu pour vendre ses grands espoirs à un prix XXL, plusieurs clubs ont coché le nom du buteur de 21 ans pour la saison prochaine, à commencer par le Napoli.

Naples a coché le nom d'Osimhen pour cet été

Comme annoncé par le10Sport.com dès le 27 mai, le Napoli s'est positionné sur Victor Osimhen, et ce dernier n'est pas insensible à cet intérêt puisque le Nigérien est intéressé par le challenge sportif proposé par le club d'Aurelio De Laurentiis. Peu après, l'agent du joueur confirmait d'ailleurs la présence de Naples dans ce dossier, mais également d'autres écuries de Premier League : « Je peux vous dire en toute confiance que le seul club qui veut Victor à 100% en ce moment est Naples. Mais c'est à lui qu'il appartient de décider en dernier ressort s'il veut les rejoindre. De plus, Newcastle est dans la course, tout comme Tottenham. Mais ce n'est qu'une question d'intérêt. Il n'y a pas de véritable signe d'engagement de leur part. Je pense qu'avec la pression des différents clubs en Europe, je doute qu'il reste avec Lille la saison prochaine ». Gérard Lopez a toutefois prévenu, Osimhen ne sera pas bradé par le LOSC malgré la crise sanitaire qui a bouleversé l'économie du football. Pas de quoi faire taire les rumeurs puisque la Gazzetta dello Sport a assuré en début de semaine que le Napoli était déterminé à récupérer l'attaquant cet été, et le principal intéressé aurait déjà fait part de son envie de rejoindre la Serie A au club lillois. Néanmoins, la réalité serait bien différente.

Osimhen dénonce les « fake news »