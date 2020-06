Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez fait une grosse annonce sur le dossier Osimhen !

Publié le 1 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens, le buteur international nigérian Victor Osimhen aurait reçu « plusieurs offres » selon le président du LOSC Gérard Lopez. Naples et Tottenham seraient notamment sur le coup…

Arrivé l’été dernier en provenance du Sporting Charleroi, Victor Osimhen a réussi une adaptation express du côté du LOSC. Avec 18 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues, il a enchaîné les bonnes performances du côté du LOSC la saison prochaine. Plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt pour le buteur international nigérian. Comme révélé par le10sport.com , le Napoli a ciblé l’attaquant des Dogues pour se renforcer la saison prochaine. Et Gérard Lopez confirme l’intérêt de plusieurs clubs…

« Il y a eu plusieurs offres »

Ainsi, dans une interview pour le Mail Online , Gérard Lopez n’a pas tardé à confirmer l’intérêt de plusieurs clubs pour Victor Osimhen. « Il y a eu plusieurs offres, oui. Nous avons refusé une offre anglaise et une autre espagnole en janvier dernier. Il y a un large éventail et je ne voudrais pas donner le nom des clubs qui sont sur ses rangs mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a plusieurs offres. Des clubs de trois championnats différents ont enchérit sur lui » . De quoi confirmer que Victor Osimhen sera bien au cœur du mercato lillois, alors que plusieurs clubs restent intéressés par son profil. Cependant, Lopez affirme qu’il ne sera pas bradé : « Je ne suis pas en train d’essayer de le vendre c’est juste que l’année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions les offres que nous avions avec Pepe, et il s’est avéré que nous en avions plusieurs. Permettez-moi de vous dire qu’avec Osimhen, c’est la même chose. Quels que soient les chiffres que vous avez entendus, dites-vous que cela dépend surtout du nombre d’offres que nous avons reçues. C’est là que nous en sommes aujourd’hui ». De quoi rajouter de l’huile sur le feu…

Tottenham intéressé, Naples en pôle ?