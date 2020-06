Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Leipzig met les choses au clair pour Werner !

Publié le 6 juin 2020 à 21h50 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs, Timo Werner serait tout proche de s’engager avec Chelsea selon plusieurs médias. Néanmoins, le directeur sportif de Leipzig a totalement démenti cette information.