Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Dembélé, toutes les routes mènent à… Liverpool !

Publié le 6 juin 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone aurait pris la décision de se séparer d’Ousmane Dembélé en août, une fois que la campagne de Ligue des champions sera terminée, le champion du monde tricolore ne disposerait que de très peu d’options pour son avenir…

Arrivé à l’été 2017 afin de combler le vide que Neymar a laissé en s’engageant au PSG, Ousmane Dembélé n’a pu offrir que quelques coups d’éclat au FC Barcelone. En effet, malgré ses inspirations de génie, le champion du monde tricolore ne peut pas faire confiance à son corps. Depuis son arrivée à Barcelone, Dembélé enchaîne les blessures. Sa dernière a engendré une opération. Avec la suspension des compétitions à cause du Covid-19, le Français pourrait être rétabli à temps pour disputer la fin de la saison et la Ligue des champions avec le Barça . Néanmoins, hormis son état physique, c’est surtout son avenir qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Barça , Dembélé est annoncé sur le départ ces derniers temps et pourrait donc ne pas honorer son engagement avec le club culé jusqu’à son terme. En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par un échange avec un autre club pour parvenir à ses fins avec un joueur. Une vente ou même un prêt permettraient au club blaugrana de renflouer ses caisses ou d’économiser son argent.

Dembélé est annoncé sur le départ, son clan dément, mais…

Néanmoins, Ousmane Dembélé n’aurait nullement l’intention de plier bagage cet été. Bertrand Latour, journaliste pour L’Équipe a récemment contacté Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé afin d’avoir des informations concernant l’avenir de son client. Pour le représentant du Français il n y a aucun doute : un transfert cet été ne serait certainement pas d’actualité et dans les plans du joueur. Au passage, Sissoko aurait assuré à Bertrand Latour que la Juventus a bel et bien formulé un intérêt pour Ousmane Dembélé. Hormis la Juventus, le PSG serait une solution. En effet, le FC Barcelone rêverait toujours de Neymar comme UOL Esporte l’a confirmé ce samedi, et afin de parvenir à ses fins avec le Brésilien, le club culé penserait à inclure Dembélé dans la transaction. C’est du moins l’information communiquée par le journaliste Guillem Balague dernièrement. Néanmoins, cette opération n’intéresserait pas le PSG. « Dembélé sera-t-il prêté ? A Barcelone, on serait heureux de pouvoir le mettre dans l’opération pour Neymar, mais le PSG n’est pas intéressé par Dembélé ». Alors quelle issue dans le feuilleton Ousmane Dembélé ? Toutes les routes mèneraient à Anfield.

Après Dortmund et le Barça, direction Liverpool ?