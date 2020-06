Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Une opération dégraissage lancée par Lampard !

Publié le 6 juin 2020 à 9h50 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2020 à 9h58

Ayant déjà recruté Hakim Ziyech et s'attaquant désormais à Timo Werner, Chelsea doit faire de la place et trouver de l'argent. Pour cela, les Blues auraient lancé une opération d'envergure.