Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle dans ce dossier activé par Leonardo ?

Publié le 9 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Toujours à la recherche d’éléments afin de renforcer le PSG, Leonardo ciblerait le jeune gardien de Manchester United, Dean Henderson. Un dossier qui pourrait se compliquer avec le passage à l’action de son club formateur pour le conserver.

Auteur d’une solide saison avec le PSG, Keylor Navas a permis de franchir un nouveau cap au club parisien dans les gros matchs. Pour autant, le PSG plancherait en prévision sur son successeur et aurait ciblé depuis quelques semaines un jeune espoir du côté de Manchester United. En effet, le PSG lorgnerait sur le gardien Dean Henderson, prêté depuis deux ans à Sheffield. Le portier anglais vient de réaliser deux grosses saisons avec son club en étant le dernier rempart de la deuxième meilleure défense de la Premiere League et confirme ainsi son potentiel. Des prestations qui auraient été suivies avec beaucoup d'intérêt par le PSG et Chelsea. Alerté par ses renseignements sur son jeune gardien, Manchester United serait passé à l’action pour le conserver.

Une prolongation de contrat bientôt formulée