Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 8 juin 2020 à 22h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ander Herrera compte bien aller au bout de son engagement avec le PSG comme il l’avait déjà récemment révélé lors d’un entretien avec la presse ibérique.

« Maintenant je pense à remplir mon contrat avec l'une des meilleures équipes du monde et à jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs de la planète » . Voici le témoignage qu’Ander Herrera a livré lors d’une interview accordée à AS ces derniers jours. Arrivé au PSG l’été dernier, le milieu de terrain espagnol, qui a été utilisé à plusieurs reprises en tant que latéral droit par Thomas Tuchel cette saison, pourrait cependant être amené à aller voir ailleurs cet été. Directeur sportif du PSG, Leonardo souhaiterait se séparer de Julian Draxler et potentiellement d’Ander Herrera afin de redessiner les contours de l’entrejeu parisien. Mais au PSG, le principal intéressé semble comblé.

« Quand on s’entraîne avec Neymar et Mbappé, il est très facile de profiter »