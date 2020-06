Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Braithwaite sur son arrivée au Barça !

Publié le 8 juin 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Questionné sur son transfert au FC Barcelone lors du mercato hivernal, en provenance de Leganés, Martin Braithwaite ne cache pas sa fierté d’avoir rejoint les Blaugrana.

C’était le dossier chaud du Barça en février : la recherche d’un nouvel attaquant pour pallier les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé. À la surprise générale, les Catalans ont opté pour le profil de Martin Braithwaite, buteur de Leganés, contre un chèque de 18M€. L’international danois a donc connu un virage important dans sa carrière, lui qui compte s’installer durablement à Barcelone. Interviewé par Goal ce lundi, Braithwaite en profite afin d’évoquer son transfert en Catalogne.

« Ma réaction lorsque le Barça m’a choisi ? Je me suis senti très fier »