Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Braithwaite sur son avenir !

Publié le 22 avril 2020 à 23h30 par B.C.

Alors que son départ est déjà évoqué après seulement deux mois en Catalogne, Martin Braithwaite n'imagine absolument pas quitter le FC Barcelone.

À son départ du TFC en 2017, Martin Braithwaite ne s'imaginait surement pas au FC Barcelone trois ans plus tard, et pourtant. Pour pallier les absences sur blessure de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, la direction du Barça a décidé de miser sur l'attaquant de 28 ans. Mais après seulement 3 apparitions, Martin Braithwaite a vu son aventure catalane se stopper brusquement suite à l'apparition du Covid-19. Les compétitions sont à l'arrêt, et l'avenir de l'attaquant paraît aujourd'hui incertain. En effet, Luis Suarez et Ousmane Dembélé pourraient disponibles si la saison redémarre. De quoi s'interroger sur Martin Braithwaite, mais celui-ci s'imagine bel et bien au Barça dans les prochaines années.

« Je suis sûr que je vais rester encore plus de quatre ans et demi »