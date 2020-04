Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à plusieurs obstacles pour Camavinga !

Publié le 22 avril 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane aurait craqué pour Eduardo Camavinga, le Français aura du mal à recruter le milieu du Stade Rennais.

Bien décidé à renforcer l'entrejeu du Real Madrid cet été, Zinedine Zidane aurait décidé de miser sur Eduardo Camavinga. Le Français réalise une très belle saison au Stade Rennais et se retrouve déjà comparé à Kylian Mbappé du fait de sa précocité. Mais le Real Madrid ne serait pas l'unique club séduit par le jeune joueur de 17 ans puisque le Milan AC et le Borussia Dortmund s'intéresseraient également à lui comme vous l'a expliqué le 10 Sport. Mais cela ne serait pas l'unique obstacle pour le Real Madrid.

Plusieurs obstacles pour Camavinga