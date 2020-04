Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Braithwaite... L'aveu de Quique Setién sur le recrutement !

Publié le 17 avril 2020 à 1h00 par B.C.

Avant l'interruption des compétitions, le FC Barcelone a décidé de miser sur Martin Braithwaite en tant que joker médical pour pallier les absences sur blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Une situation compliquée sur laquelle est revenu Quique Setién.

Malgré l'opération au genou de Luis Suarez en début d'année, le FC Barcelone n'avait pas jugé bon de recruter un nouveau joueur offensif durant le mercato hivernal, mais les plans blaugrana ont été bousculés par la blessure d'Ousmane Dembélé, indisponible pour plusieurs mois. Le club culé a donc dû s'activer après la fermeture du marché des transferts pour récupérer un attaquant, et a finalement opté pour Martin Braitwhaite. Pas de quoi faciliter les débuts de Quique Setién, nommé le 13 janvier. Invité de la radio RAC1 , l'entraîneur du Barça est revenu sur cette situation pour le moins compliquée.

« Les prévisions ont été chamboulées par la malchance »