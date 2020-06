Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat clair sur le recrutement XXL préparé par le Barça !

Publié le 8 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

L’ancien entraîneur Fabio Capello a fait l’éloge de Lautaro Martinez, piste prioritaire du FC Barcelone pour le mercato. L’Italien estime que l’Argentin et Miralem Pjanic sont prêts pour le Barça.

Le dossier menant à Lautaro Martinez est clairement la priorité du FC Barcelone cet été. Les discussions entre le club catalan et l’Inter Milan se poursuivent depuis plusieurs semaines. Mais le club blaugrana refuserait de verser les 111M€ demandés par les Interistes, soit le montant de la clause de libération de l’Argentin. Une opération avec un joueur inclus comme monnaie d’échange pourrait être privilégiée pour faciliter les négociations. En effet, le latéral Junior Firpo pourrait être inclus dans la transaction, même si les deux clubs n'auraient pas trouvé d'accord concernant le jeune espagnol. Les dirigeants du FC Barcelone essaient également d’attirer le Bosnien Miralem Pjanic (Juventus), un dossier qui avancerait dans le bon sens.

« Ils sont prêts à relever le défi du Barça »