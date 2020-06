Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'ASSE ne lâcherait rien pour cette piste de Villas-Boas !

Publié le 8 juin 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Sur les traces d’Adrian Grbic, buteur de Clermont, l’OM devra se frotter à la concurrence de l’ASSE. Claude Puel aurait en effet coché le nom de l'attaquant pour cet été.

Qualifié pour la prochaine édition de la Champions League, l’OM s’activerait en coulisses afin de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Contraints de faire leur marché avec un budget plus que serré, suite à son déficit et la menace du fair-play financier, les Olympiens sont dans l’obligation de trouver des pistes accessibles financièrement. L’OM prospecterait notamment en Ligue 2 afin de trouver son nouveau buteur, en la personne d’Adrian Grbic. Un chèque avoisinant les 8M€ serait donc nécessaire pour mettre la main sur l'avant-centre de Clermont, alors que Lens et Brest auraient déjà formulé une offre auprès des Auvergnats. Sans oublier l’ASSE…

Grbic, cible n°1 de Puel en attaque ?