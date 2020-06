Foot - OM

OM - Clash : Quand Adil Rami tacle sèchement Rudi Garcia…

Publié le 8 juin 2020 à 13h45 par A.D.

Ce week-end, Adil Rami a lancé sa chaine Twitch et réalisé son premier direct en jouant à FIFA 20. Lors d'une partie, l'ex-pensionnaire de l'OM a adressé un énorme tacle à Rudi Garcia, son ancien entraineur dans le club phocéen.

Adil Rami n'a pas que de bons souvenirs à l'OM. Après plusieurs saisons de bons et loyaux services dans le club phocéen, le champion du monde français s'est en allé par la petite porte à l'été 2019. Interrogé par Le Parisien à la fin du mois de janvier, Adil Rami avait tenté d'expliquer son départ : « Pourquoi ça s’est si mal fini avec l’OM ? Quand on connaît l'histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer. J'étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club (ndlr : Jacques-Henri Eyraud) en a décidé autrement. À l'OM, on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'avais un plan de carrière avec l'OM. J'étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m'adapter. Il faut l'accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille » . S'il semble avoir une dent contre Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, Adil Rami ne s'était jamais vraiment attaqué à Rudi Garcia jusqu'à présent. Et pourtant...

«Il n'y a pas de jeu, pas d'âme, on dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur»