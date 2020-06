Foot - OM

OM - Polémique : Payet leader d'une révolte en interne ?

Publié le 4 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Au cœur d'une polémique suite à ses propos concernant son refus de baisser son salaire, Dimitri Payet aurait mené la fronde en coulisses auprès de ses coéquipiers.

« Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui, tout le monde connait mon attachement ». Avec cette sortie, Dimitri Payet a suscité de vives réactions concernant son refus de revoir son salaire à la baisse afin d'aider l'OM à traverser plus sereinement la crise du Covid-19 d'un point de vue financier. Et pour cause, avec un salaire avoisinant les 500 000€ par mois, l'ancien joueur de l'ASSE est l'un de joueurs le mieux payés de l'effectif de l'OM. Et d'après Bertrand Latour, Dimitri Payet tiendrait le même discours en coulisse auprès des autres joueurs du club phocéen.

«Il a indiqué clairement qu’il ne voulait pas laisser un euro au club»