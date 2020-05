Foot - OM

OM - Polémique : La mise au point de Payet sur le clash avec Eyraud !

Publié le 31 mai 2020 à 14h45 par A.D.

Alors qu'ils seraient en froid avec Jacques-Henri Eyraud, certains joueurs d'André Villas-Boas, dont Dimitri Payet, auraient interdit l'accès au vestiaire à leur président. Le milieu offensif de l'OM a totalement balayé cette rumeur.

Jacques-Henri Eyraud ne semble clairement plus en odeur de sainteté à l'OM. En effet, comme Le 10 Sport vous l'avait notamment révélé, le président phocéen va même se revoir retirer la gestion du sportif. Il faut qu'il existerait certaines tensions autour d'Eyraud, notamment avec les joueurs d'André Villas-Boas. Il était notamment expliqué dernièrement que certains auraient même interdit l'accès au vestiaire à leur président. Suspecté d'être impliqué dans cette affaire, Dimitri Payet a expliqué clairement qu'il n'avait jamais fermé la porte du vestiaire à son président.

«Qui suis-je pour interdire l'accès au vestiaire à mon président ?»