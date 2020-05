Foot - OM

OM - Clash : Aulas tacle encore une fois Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 27 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, ce n’est pas l’amour fou. Et le président de l’OL en a remis une couche sur son homologue de l’OM…

La crise du coronavirus n’a pas adouci les tensions entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, bien au contraire. Depuis quelques semaines, les deux hommes se taclent sur les réseaux et sur les médias. Des tensions qui ont débuté avec l’annonce de la fin de la Ligue 1 par le Premier Ministre par mesure de sécurité sanitaire. Cette décision n’a pas plus au président de l’OL, qui fait tout son possible pour la faire annuler étant donné qu’il la juge dangereuse économiquement pour le football français. Proposition de play-offs, saison blanche, saisit de la justice, amendement… Jean-Michel Aulas multiplie les interventions pour faire entendre ses idées. Un comportement que n’accepte pas le président de l’OM qui l’a critiqué ces derniers temps sur son utilisation trop excessive du réseau social Twitter pour faire passer ses idées. Interrogé sur cette question, Aulas assume entièrement sa communication et en n’a pas manqué de tacler Jacques-Henri Eyraud.

La guerre continue