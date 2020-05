Foot - OM

OM : Mandanda, le plus grand gardien de l’histoire du club ?

Publié le 23 mai 2020 à 18h30 par La rédaction

Gardien le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda est très respecté dans la cité phocéenne. Au point d’être considéré comme le plus grand gardien de l’histoire du club ?

Brassard de capitaine au bras, Steve Mandanda est devenu une icône de l’Olympique de Marseille. Gardien emblématique de l’OM, il est actuellement le portier le plus capé de l’histoire du club, avec pas moins de 549 rencontres disputées à l’OM. Malgré un départ mitigé du côté de Crystal Palace en Angleterre, l’international français et champion du Monde 2018 reste très respecté à Marseille, où il est devenu une icône.

Crystal Palace, un crève-cœur pour les supporters

En juillet 2016, Steve Mandanda souhaite tenter une nouvelle expérience. Crystal Palace flaire le bon coup, et se rue sur le gardien français de l’OM, qui signe en Angleterre gratuitement à la fin de son contrat. Pendant un an, Mandanda se frotte aux plus grands attaquants de Premier League, sans un franc succès, et Crystal Palace termine à une piètre 14e place en championnat. Dans le même temps, l’OM est désormais orphelin de son meilleur gardien, et doit se contenter de Yohann Pelé et ses performances en dent de scie dans les buts marseillais. Finalement, un an après son départ en Angleterre, Mandanda revient à l’OM contre 3 millions d’euros, pour ne plus quitter la cité phocéenne. Désormais gardien le plus capé de l’histoire du club, Mandanda est devenu le symbole d’un OM très attaché à ses joueurs, et de la réussite nationale et internationale. Pourtant, Mandanda est-il le meilleur gardien de l’histoire du club ? Hé bien, pas forcément. Sans doute le plus apprécié, mais pas le meilleur…

Barthez, Carasso et Olmeta en concurrence

Car l’OM en a connu, des gardiens iconiques. Fabien Barthez, Champion du Monde 1998 et champion d’Europe 1993, remporte aisément le titre honorifique de meilleur gardien de l’histoire de l’OM. Partout où il est passé, il s’est finalement imposé, et est devenu une icône du football français. On aurait également pu citer Cédric Carasso, pendant longtemps international français, formé au club, ou encore Pascal Olmeta, le gardien le plus titré de l’Olympique de Marseille, mais personne ne peut rivaliser avec Barthez aux yeux de bon nombre d’observateurs. Si Steve Mandanda est aujourd’hui le plus apprécié, c’est surtout parce qu’il défend parfaitement les valeurs de l’OM, et qu’il porte fièrement le brassard de capitaine de l’équipe, et ce malgré des performances parfois décriées la saison dernière. Difficile de l’imaginer partir gratuitement à l’issue de son contrat, et ce même s’il a déjà fait le coup…