Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, faillite... Ce témoignage qui en dit long sur l'avenir du club !

Publié le 23 mai 2020 à 14h45 par B.C.

Cette semaine, Mediapart a publié d'inquiétantes révélations sur les finances des clubs, laissant craindre le pire, notamment pour l'Olympique de Marseille. Interrogé par Le Phocéen, Vincent Chaudel, économiste du sport, assure néanmoins que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'il n'y paraît pour l'OM.

Ce n'est pas un secret, l'OM est dans le rouge financièrement. Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, le club phocéen a enchaîné les mauvais choix et les résultats n'ont pas toujours suivi. Ainsi, le déficit de l'OM n'a cessé de se creuser et le club présentait une perte de 91M€ la saison dernière. Et la crise du coronavirus n'a rien arrangé. Sans les revenus liés à la Ligue 1, l'OM a perdu de l'argent dont il avait cruellement besoin, et les dernières révélations de Médiapart ont de quoi inquiéter les supporters phocéens. Dans son enquête publiée jeudi, le site d'information indépendant a notamment expliqué que le prêt garanti par l'état pouvait être dangereux pour l'OM à moyen terme compte tenu de l'incertitude autour de Mediapro , futur diffuseur de la Ligue 1, mais surtout que le club marseillais devrait afficher un déficit net de 206.3M€ au 30 juin 2020, de quoi faire craindre le pire pour la suite, jusqu'à la faillite. Dans des propos accordés au Phocéen , Vincent Chaudel, économiste du sport de l' Observatoire du Sport-Business , a apporté des précisions sur ces chiffres.

« La DNCG s'assure que McCourt a la surface financière suffisante pour se montrer garant. Il n'y aura donc pas de dépôt de bilan »