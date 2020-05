Foot - OM

OM - Clash : Quand Eyraud se fait recadrer par un président de club !

Publié le 23 mai 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat se sont écharpés au cours de l'assemblée générale du football cette semaine, le président de Guingamp est revenu sur sa discussion houleuse avec son homologue de l'OM, et en a profité pour lui glisser un tacle.

Ce mercredi se tenait l'assemblée générale de la LFP pour évoquer le changement de format de la prochaine saison de Ligue 2 (passage à 22 clubs) et la répartition des droits télé entre les deux divisions, mais ces sujets ont rapidement fait naître de la tension chez les dirigeants comme l'a révélé Le Parisien . En effet, deux présidents de clubs auraient eu une passe d'armes assez virulente au cours la réunion réunissant une soixantaine de personnes : Jacques-Henri Eyraud et Bertrand Desplat, respectivement à la tête de l'OM et de Guingamp. Eyraud aurait notamment accusé son homologue guingampais d'être à l'origine des révélations de Mediapart concernant l'état inquiétant des finances de plusieurs clubs français, ce qui aurait alors mis hors de lui Bertrand Desplat. Invité de L'Équipe du Soir vendredi, ce dernier est revenu sur cet échange très houleux, et en a profité pour en rajouter une couche sur le patron de l'OM.

« Jacques-Henri est un jeune président qui commet un certain nombre de maladresses. Il fera comme tout le monde, il apprendra »