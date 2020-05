Foot - OM

OM - Polémique : Lopez remonté... contre Galtier ?

Publié le 16 mai 2020 à 20h15 par A.C.

Gérard Lopez, président du LOSC, n'apprécierait pas du tout les agissements de l’Olympique de Marseille avec Christophe Galtier.

André Villas-Boas n’est pas encore parti, mais tout porte à croire que cela pourrait arriver au cours des prochains jours. Très remonté après le départ d’Andoni Zubizarreta, le coach de l’Olympique de Marseille aurait en effet l’intention de claquer la porte. Au sein du l’OM, on a d’ailleurs déjà pris les devants ! Selon nos informations, Jacques-Henri Eyraud a approché Christophe Galtier, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2021. Cela ne semble pas du tout plaire aux dirigeants lillois, puisque Manu Lonjon a annoncé que le président Gérard Lopez n'aurait pas du tout apprécié que l’OM approche son entraineur.

Lopez reproche à Galtier d’avoir initié les contacts avec l’OM !

D’après les informations de Téléfoot , la cible de la colère de Gérard Lopez... serait plutôt Christophe Galtier ! L’émission diffusée sur TF1 explique via son compte Twitter que le président du LOSC reprocherait à Galtier et à ses agents d’avoir initié des contacts avec Jacques-Henri Eyraud et l’Olympique de Marseille. Très remonté donc, Lopez parlerait même d’un « manque de respect vis-à-vis du club et de ses supporters ». Selon nos informations, les dirigeants du LOSC ne devraient pas s'opposer à un départ de Galtier, si ce dernier vient à succomber aux avances de l'OM.